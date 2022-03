Violenta rissa in strada: le immagini fanno il giro del web - VIDEO

Una violenta rissa si sarebbe verificata nel comune di Sant'Anastasia. Non si sa molt sui particolari, ma da quanto si apprende da un video, diventato virale sui social, un gruppo di uomini si sarebbe sfidato a calci e pugni in pieno, nel bel mezo di una strada.

Il video, diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, ha racconto in poche ore decine di condivisioni e commenti. Molti i messaggi degli utenti indignati per lo "spettacolo" offerto in pieno giorno da questo gruppo di persone.