Rissa davanti al bar. Paura tra la folla di famiglie con bambini

Testimoni riferiscono di una lite scoppiata all'improvviso, all'angolo tra via G. Battista Marino e via Pietro Jacopo De Gennaro. Un alterco tra giovani. Poi ad un tratto un uomo dà una testata al capo di un giovane che inizia a perdere copiosamente sangue. I fatti tra le 19.30 e le 20.00 di ieri, all'esterno dello Stadio Maradona, poco lontano dal Bar degli azzurri dove era in corso una splendida festa, con musica, cantanti e risate, tra la folla di famiglie con bambini. "Una scena orribile, con i bambini che urlavano", raccontano a NapoliToday alcuni dei presenti.

Sul posto sono subito accorse le forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

Gli interventi

Ecco il bilancio dei festeggiamenti di ieri: 6 gli interventi di soccorso effettuati in codice bianco; 14 in codice verde ma per una persona si è reso necessario il trasporto in ospedale; 9 in codice giallo, con 2 persone trasportate in ospedale; 4 in codice rosso, di cui 2 in piazza del Plebiscito, di cui una deceduta nonostante i tentativi dei sanitari, 1 all'esterno del Maradona e l'altra a piazza Giovanni Paolo II.

Il bilancio provvisorio conta dunque 33 feriti.