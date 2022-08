Maxi rissa tra napoletani e leccesi in spiaggia: tutta "colpa" di un asciugamano

Maxi rissa in spiaggia domenica mattina a Torre dell'Orso, in provincia di Lecce, per un asciugamano non posizionato bene. Protagonisti della vicenda un gruppo di turisti napoletani e alcuni ragazzi leccesi Sembra che a far scoppiare la rissa sia stata l'occupazione di una porzione troppo ampia - con ombrellone sedie e asciugamani - della spiaggia da parte dei napoletani.

A quel punto sarebbe nato un diverbio con altri bagnanti infastiditi. La lite è subito degenerata e un uomo leccese è stato colpito alla testa con l’asta dell’ombrellone. Sul posto è stato soccorso dagli uominin del 118..Gli investigatori stanno indagando sulle posizioni delle persone coinvolte, tutte denunciate.