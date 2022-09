Rissa sfiorata al pronto soccorso: le immagini fanno il giro del web - VIDEO

Rissa sfiorata all'Ospedale di Giugliano, L'episodio è avvenuto il 9 settembre alle ore 19.30, così come denuncia Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Si sfiora la rissa per persona con ferita da taglio che attende il chirurgo per l’applicazione di punti di sutura da 2 ore. (Per gli esperti del settore da notare il paziente in piedi con ferita coperta da fazzoletto candido - codice verde) Per fortuna non si è arrivati allo scontro fisico. La carenza di personale sanitario nonché l’impazienza di alcuni utenti è una delle prime cause di aggressioni ai camici bianchi", si legge in un post.