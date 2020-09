Maxi rissa tra Torre Annunziata e Castellammare: inizia in strada, prosegue in ospedale

Una rissa di enormi proporzioni, che avrebbe coinvolto in totale circa 20 persone, si è consumata nell'ospedale San Leonardo di Castellammare. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano la discussione è scoppiata in strada a Torre Annunziata, tra due famiglie che a quanto pare si contendono una postazione di vendita ambulante. Il litigio è poi proseguito in ospedale, dove sono arrivati i primi ferii. Polizia e carabinieri sono intervenuti nel nosocomio per riportare la calma e identificare i responsabili di un pomeriggio di grande paura fra i corridoi dell'ospedale.

