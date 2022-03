Scoppia la rissa al ristorante durante la Festa della Donna: danni anche alla struttura - VIDEO

Tutto era stato organizzato per festeggiare al meglio la Festa della Donna, ma una rissa - nata per motivi ancora ignoti - ha rovinato tutto. L'episodio è avvenuto ieri nel noto ristorante "La Lanterna" di Villaricca dove, per placare gli animi, sono dovuti intervenire i Carabinieri di Marano.

La rissa è stata documentata con un video che, in poche ore, è diventato virale sui social. Lancio di bottiglie, spintoni, gente colta da malore e lo scenario che gli uomini dell'Arma si sono trovati davanti al loro arrivo. Dai primi accertamenti tutto sarebbe nato dopo una lite tra alcuni clienti, ma - come detto - i motivi non sono ancora chiari.

"Anche noi siamo vittime"

Le immagini sono diventate subito virali e in molti hanno puntato il dito contro il ristorante per l'organizzazione. Lo stesso ristorante, però, con un post social, ha preso le distanze dall'accaduto. "Buongiorno a tutti, ci teniamo a fare chiarezza sull’accaduto di ieri notte.

Purtroppo quello che è accaduto non è derivato in alcun modo da noi. Si è creata una situazione di panico durante la serata per cui si è generato un grande caos. Abbiamo anche noi allertato le forze dell’ordine perché la situazione era ingestibile.

Per cui anche noi ci troviamo oggi a dover riaprire con una struttura che risente dei danni provocati ieri e fare il possibile per risolvere tutto al più presto.

In questo momento anche noi ci sentiamo vittime di quanto accaduto poiché non era gestibile da parte nostra.

Vi ringraziamo per la comprensione e vi invitiamo a non rivolgere a noi le lamentele".