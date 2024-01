Assegno di inclusione: risse in diversi uffici postali per il ritiro della card

Momenti di tensione in diversi uffici postali di Napoli e provincia dove, nelle ultime ore, sono in consegna le carte per l'assegno di inclusione. Uno degli episodi più violenti è stato registrato ieri mattina in via Togliatti a Giugliano. L’ufficio postale è stato letteralmente preso d’assalto per il ritiro della card, ma nell'attesa è scoppiata una rissa tra le persone in attesa. Sul posto è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

Ma come detto anche a Napoli si sono verificati diversi episodi di tensone. Una rissa, ad esempio, è stata sfiorata anche all'ufficio postale dell'Arenaccia. Poste Italiane aveva annunciato la consegna delle card dal 26 gennaio, ma aveva invitato - per evitare la ressa agli sportelli o all'esterno degli uffici - a ritirarla nei giorni successivi. Appello caduto nel vuoto con gli uffici postali - appunto - presi d'assalto. Momenti di tensione sono stati registrati anche a Secondigliano, a piazza Ottocalli e a Poggioreale dove è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.