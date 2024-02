Rissa in strada con alcuni operai: spuntano le immagini, ma è ancora mistero - VIDEO

Emergono risvolti inquietanti sulla rissa avvenuta a Qualiano con operai che tentarono di investire una persona. Una discussione in strada che diventa dapprima un acceso diverbio su alcuni lavori alla pavimentazione (in cui si sarebbero dovuti installare dei parchimetri) e poi una colluttazione. Il tutto è accaduto a Qualiano circa 4 mesi fa.

Tra i protagonisti della rissa ci sarebbero anche degli operai con in dotazione una macchina del comune napoletano. Da un'ulteriore verifica però non risulterebbero dipendenti dell'amministrazione. Ora, però, è spuntato un video della rissa, condiviso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Le immagini mostrano gli operai litigare con alcune persone che chiedevano spiegazioni e copia dei permessi a operare.

In seguito uno di essi si mette alla guida di un furgone, un veicolo di proprietà del Comune, e si lancia contro un’auto in sosta. Secondo alcuni testimoni l'intento era di investire uno dei protagonisti della rissa. “Il video è di alcuni mesi fa ma è spuntato solo adesso - dichiara Borrelli - Abbiamo chiesto al comune di sapere se è vero, come ci è stato riferito, che gli operai non fossero dipendenti comunali e che non avessero permessi a operare.

Se fosse confermato ci domandiamo a che titolo avessero in dotazione un mezzo dell'amministrazione e stessero svolgendo attività di interesse pubblico. Ci chiediamo anche perché non furono allertate immediatamente le forze dell'ordine. È certo, però, che certe scene che dovrebbero essere inammissibili sono diventate all’ordine del giorno".