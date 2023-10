Rissa prima in campo tra i bambini e poi tra i genitori sugli spalti

Un diverbio in campo durante una partita di calcio tra ragazzini (classe 2008) è sfociata in una mega rissa tra adulti durante la partita Puteolana-Campanile. "La rissa - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui è stato mandato il video - è partita in campo tra giocatori per falli e proteste e poi si è scatenata fuori tra gli adulti.

Alcuni genitori invece di sedare gli animi se le sono date di santa ragione dando un pessimo esempio alle nuove generazioni e svilendo la funzione nobile dello sport".