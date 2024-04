Scoppia maxi rissa nel traffico: poliziotto accerchiato e pestato a sangue - VIDEO

Follia sulla Strada Statale 7VI, meglio nota come la Domitiana. La scorsa domenica pomeriggio su quella strada, mentre il traffico era intenso, è scoppiata una furibonda rissa tra automobilisti per motivi che sembrano, come raccontano alcuni testimoni, riconducibili a motivi di viabilità.

Un gruppo di persone si è scagliato violentemente contro un uomo, che a quanto pare è un agente della Polizia Municipale che si trovava lì con la famiglia ed era intervenuto per risolvere la questione. L’uomo è stato accerchiato dal branco e colpito ripetutamente e con violenza inaudita con calci e pugni fino ad essere quasi denudato. Il vigile poi è stato lasciato esamine sull’asfalto mentre gli aggressori sono scappati.

Il commento di Borrelli

“Ci stiamo informando sull’episodio anche per capire le condizioni dell’agente, a cui va la nostra solidarietà, e se gli aggressori siano già stati individuati. In ogni caso dovranno essere denunciati. Siamo circondati da trogloditi che sono totalmente incapaci di far prevalere le loro ragioni se non con la violenza, anche quando di ragione non ne hanno affatto.

Orami basta una piccolissima scintilla per far scoprire la violenza, ogni scusa sembra che sia buona, e ci si ritrova a parlare di un ferito, di un morto, di qualcuno mandato in ospedale. Solo la certezza delle condanne e una giustizia più severa può placare questa deriva violenta.”, ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la segnalzione.