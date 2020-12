Rissa furiosa tra tre immigrati a piazza Garibaldi: volano calci e pugni

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rissa tre cittadini di nazionalità marocchina (47, 45 e 33 anni) già noti alle forze dell’ordine.

E’ da poco passata la mezzanotte e i militari dell’Arma – nel percorrere via Spaventa nei pressi di Piazza Garibaldi – notano i tre che se le danno di santa ragione. Volano calci e pugni e i carabinieri intervengono riuscendo a bloccarli. Durante gli accertamenti è emerso anche che uno dei tre uomini – il 33enne - era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per tentato furto e risponderà, dunque, anche del reato di evasione. Gli arrestati sono in caserma in attesa di giudizio.