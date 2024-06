Violenta rissa a due passi dalla stazione: aggrediti anche alcuni poliziotti

Ieri sera la polizia è intervenuta in piazza Garibaldi per una segnalazione di una rissa. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato un soggetto che, alla loro vista è andato in escandescenza, iniziando ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Per tale motivo, un 33enne gambiano, con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.