"Spedizione punitiva" con accoltellamento per motivi sentimentali: due arresti

Rissa per motivi “sentimentali”, rintracciati i presunti autori. Stamattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di due persone, napoletani di 20 e 25 anni, gravemente indiziati di tentato omicidio, lesioni personali e porto abusivo di armi.

Hanno organizzato una "spedizione punitiva"

In seguito ad una attività investigativa i due indagati sono ritenuti responsabili di aver organizzato una “spedizione punitiva” ai danni di due giovani, di cui uno minorenne, accoltellati per motivi sentimentali nel luglio del 2019 in via Diaz a Portici. Il 25enne è stato rintracciato in via Marconi a San Giorgio a Cremano mentre il 20enne, con il supporto della Squadra Mobile di Siena e del Commissariato di Poggibonsi, è stato raggiunto a Certaldo.