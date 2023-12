Violenta rissa di Natale alla Riviera di Chiaia: presa a calci una donna|VIDEO

Il Natale non rende tutti più buoni, come testimoniato da una rissa scatenatasi per futili motivi alla Riviera di Chiaia il 25 dicembre, probabilmente per motivi di viabilità.

A denunciare l'accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto un video inviatogli da un residente: “Caro deputato, non è Natale senza cialtroni. Uno spettacolo vergognoso alla Riviera di Chiaia con un uomo che sferra un calcio violentissimo a una donna, probabilmente per un semplice diverbio stradale, ma non ne sono sicuro. Una scena che si commenta da sola”.

Attoniti coloro che hanno assistito alle violenze, nel video si può ascoltare un "Buon Natale" esclamato da un passante, che commenta in tal modo amaramente la surreale rissa avvenuta nel salotto buono della città.

Rissa a Ercolano: coinvolte 25 persone

Una violenta rissa si è verificata anche la sera della vigilia. I carabinieri hanno denunciato tre persone. In 25 i coinvolti nella rissa scoppiata in via IV Novembre. Un uomo ha raccontato di un folto gruppo di ragazzi coinvolti in una violenta colluttazione. Due giovani che sembravano essere stati il motore dello scontro erano appena fuggiti a bordo di una Fiat Panda nera. I militari hanno individuato l’auto in pochi minuti, complici le svariate pattuglie dispiegate sul territorio durante la sera della vigilia di Natale. Alla guida un 22enne e con lui un 25enne e due giovani ragazze. Durante il controllo in strada, circa 25 persone hanno circondato la pattuglia e l’auto dei giovani, quest’ultima vero obbiettivo del gruppo. Indagini in corso I due carabinieri, divisi dall'urgenza di evitare il linciaggio agli occupanti della Panda e di essere a loro volta colpiti, hanno mantenuto la calma e arginato la folla. I rinforzi sono arrivati poco dopo e i due giovani sono stati portati in caserma. Le circa 25 persone si sono disperse ma i militari sono al lavoro per la loro identificazione.