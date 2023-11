Accoltellato 17enne, è in prognosi riservata

E' in prognosi riservata il giovane di 17 anni accoltellato nella serata di ieri, 25 novembre, a Napoli. Il giovane, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. E' ricoverato all'Ospedale Pellegrini di Napoli dove è stato condotto dall'ambulanza. Secondo la sua ricostruzione raccontata ai carabinieri, mentre era in compagnia degli amici nella Galleria Umberto I di Napoli sarebbe stato avvicinato da un altro gruppo di ragazzi. Prima ci sarebbero state delle schermaglie verbali, poi si sarebbe passati alle mani con una rissa tra tutti i componenti dei gue gruppi.

Dalla mischia, una mano ignota avrebbe accoltellato il 17enne con diversi colpi. La vittima dell'aggressione, incensurata, è fuggita in piazza Trieste e Trento, da dove è riuscito a contattare l'ambulanza che l'ha, poi, condotto, in ospedale. Le coltellate sarebbero almeno tre. La diagnosi, infatti, parla di “ferita da punta e taglio all’emitorace destro, alla regione dorsale sinistra e in regione anteriore coscia destra anteriore”. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’evento. Anche la ricostruzione del giovane, ancora non verificata. è al vaglio degli investigatori.