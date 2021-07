Furiosa rissa a Pozzuoli: un morto e quattro feriti

Un 45enne è morto in seguito alle ferite riportate in una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi a Pozzuoli in via Pisciarelli. Intorno alle 19.00 del 10 luglio, i carabinieri, giunti sul posto, non hanno trovato nessuna delle persone coinvolte.

Il nome della vittima

I militari dell'arma hanno però accertato che erano cinque le persone trasportate all'ospedale San Paolo in ambulanza in seguito alla rissa. Durante il tragitto verso il pronto soccorso un 45enne del posto, Alessandro Cristian Amato, incensurato, è morto per le ferite di arma da punta e da taglio all'emitorace sinistro, all'altezza del cuore, riportate presumibilmente durante la colluttazione. Non è ancora chiarito cosa abbia scatenato la rissa.