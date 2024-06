Rissa a colpi di mazze da baseball: i sei feriti sono stati arrestati

Si sono affrontati con bastoni di legno e mazze da baseball. In sei sono rimasti feriti. Sono stati medicati dal personale del 118 e poi arrestati dalla polizia. Hanno tra i 18 ed i 46 anni. Il fatto è accaduto in via della Bussola, a Napoli. La vicenda è stata scoperta da una pattuglia del commissariato di polizia "Poggioreale" che durante il servizio di controllo del territorio ha notato che era in corso una rissa.

Gli agenti hanno bloccato sei di questi che presentavano delle ferite sul corpo e, dopo aver richiesto l'intervento di personale del 118, hanno accertato che erano rimasti coinvolti in una lite scaturita da futili motivi. Gli altri, invece, sono riusciti ad allontanarsi. I sei arrestati devono rispondere di rissa aggravata.