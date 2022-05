Rissa in mare a colpi di casco: panico tra i bagnanti, bambini in lacrime - VIDEO

Attimi di terrore per i presenti

Una violenta rissa a colpi di casco è avvenuta sulla spiaggia delle Monache a Posillipo. Nel video, che sta facendo il giro del web, si vede un uomo che cerca di annegare un'altra persona aiutandosi con un casco. Le immagini, diffuse anche dal consiogliere regionale Francesco Emilio Borrelli, sono diventate virali.

Il fatto, come detto, è avvenuto in una delle spiagge libere più fequentate di Posillipo e a poca distanbza da Marechiaro dove, sempre ieri, due ragazzi sono stati accoltellati per uno sguardo di troppo. “Dopo l'accoltellamento a Marechiaro adesso arrivano le immagini della rissa a colpi di caschi sulla spiaggia libera delle Monache sempre a Posillipo, Immagini brutali con due soggetti che se le danno di santa ragione davanti a tutti compresi i bambini rischiando anche di annegare.

Una violenza inaudita con un sottofondo inquietante di persone che incitano uno dei due a colpire sempre più forte tra le urla dei presenti e il terrore soprattutto dei più piccoli. Per loro è uno spettacolo normale e forse anche divertente per noi è tutto inaccettabile. Viviamo tra cavernicoli che ti picchiano o aggrediscono o anche ti ammazzano per nulla. Questa deriva va fermata. Ci auguriamo che i protagonisti della rissa sulla spiaggia delle Monache siano individuati e che i due ragazzi accoltellati a Marechiaro possano guarire presto mentre i due aggressori vengano individuati ed arrestati.", ha detto Borrelli.