Violenta rissa in un noto locale: fermate tre persone

Domenica sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Enrico De Nicola, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno segnalato loro alcune persone in lite in uno chalet poco distante.

I poliziotti sono intervenuti nel locale dove hanno notato tre uomini che si stavano aggredendo fisicamente, due dei quali con alcune ferite al volto, e li hanno bloccati; inoltre, hanno accertato che la lite era nata per futili motivi.

Un 46enne marocchino con precedenti di polizia e due georgiani di 30 e 31 anni sono stati denunciati per rissa; il 46enne ed il 30enne sono stati, altresì, denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.