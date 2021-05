Rissa in un lido di Licola. Volano bottiglie e tavoli (VIDEO)

Nessuno portava la mascherina e nessuno rispettava il distanziamento sociale. Ma questi elementi sono passati per una volta in secondo piano di fronte alle bottiglie spaccate in testa e ai tavoli lanciati. E' accaduto in un lido di Licola dove era in corso, si presume, un party non autorizzato, con tanto di balli al ritomo di musica scandita dal dj in console.

Non è chiaro che cosa sia accaduto, ma per motivi ingoti d'imbrovviso è scoppiata una fuoriosa lite che nel giro di pochi secondi si è tramutata in una rissa che ha coinvolto decine di persone. Il video dello scontro sta facendo il giro del web. Le immagini mostrano un tutti contro tutti in cui non mancano schiaffi, calci, pugni, fino ad arrivare a bottigliate in testa e a tavoli che volano. Il tutto tra le urla degli astanti.