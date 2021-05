Aperitivo sulla spiaggia con maxi rissa a colpi di bottigliate

Maxi rissa a Giugliano in Campania in un noto lido, durante un aperitivo sulla spiaggia. Coinvolte decine di persone. Alcune di queste hanno ricevuto anche delle bottigliate riportando ferite.

A denunciare l'accaduto il consigliere Francesco Emilio Borrelli. “Da mesi denunciamo l’assurdità di questi eventi in spiaggia di queste feste, di queste assembramenti che mettono in pericolo la salute dei partecipanti stessi e di tutta la cittadinanza. La zona gialla non è un rompete le righe, significa che l’emergenza sanitaria è ancora in corso e che quindi bisogna attenersi a determinate regole. Però con l'episodio di domenica si è passato il segno. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino i protagonisti della rissa e li puniscano severamente”, ha concluso Francesco Emilio Borrelli insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli.