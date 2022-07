Maxi rissa tra immigrati: attimi di terrore nel cuore di Napoli - VIDEO

Rissa tra immigrati alla Maddalena. I residenti del quartiere napoletano del Vasto sono stati spettatori di una maxi rissa. L'altra sera a piazza Enrico de Nicola, in zona Maddalena, è scoppiata l’ennesima furibonda lite tra cittadini extracomunitari. L’episodio è stato segnalato al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli che ha commentato: “Situazione che è totalmente sfuggita al controllo. Ora degli interventi non sono necessari, sono urgenti. Bisogna agire in maniera decisa, continua e dura per riportare ordine e legalità. Parimenti importante è chiamare in causa le politiche sociali e portare avanti dei veri progetti di integrazione. Non è più possibile che si formino dei ghetti dove si concentrano in maniera pericolosissima povertà, disagi e tensioni sociali. Continuare a fare finta che non vi sia un problema, è da irresponsabili".