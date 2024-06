Violenta rissa per un'auto parcheggiata male: guardia giurata pestata a sangue

Ad Arzano un diverbio per un'auto parcheggiata male si è trasformato in una violenta aggressione. Un 50enne e il figlio minorenne si sarebbero scontrati con una guardia giurata per un'auto parcheggiata dinanzi ad un cancello privato.

Il fatto è avvenuto qualche giorno fa ad Arzano, in via Atellana. La guardia giurata, secondo alcune testimonianze, sarebbe stata minacciata dal proprietario del veicolo. "Scendi e ti faccio vedere", avrebbe detto il 50enne prima che il figlio aggredisse alle spalle la guardia giurata colpendola al volto più volte.

La violenta aggressione è stata interrota solo dall’intervento della polizia municipale, che in quel momento stava pattugliando la zona. Gli agenti sono riusciti a placare gli animi e a riportare la situazione alla calma.

Il vigilante aggredito, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ospedale, Le forze dell'ordine hanno identificato padre e figlio denunciando il primo per rissa e segnalando il secondo al tribunale per i minori.