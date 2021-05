Movida violenta a Napoli: scoppia l'ennesima rissa tra giovani

Nuova rissa tra giovani nel cuore di Napoli. L'ennesimo episodio di movida violenta, questa volta, è stato registrato nel quartiere di San Pasquale lo scorso venerdì sera. A denunciare il fatto, dopo una segnalazione, il consigliere regionale FRancesco Emilio Borrelli.

"Ci hanno segnalato l’ennesima rissa nella movida napoletana. In un filmato vengono ripresi ragazzi prendersi a botte a San Pasquale, nei vicoli fra i locali, ben oltre l’orario stabilito per il coprifuoco. E si sente chiaramente il rumore di bottiglie di vetro rotte.

C’è un’escalation di violenza preoccupante, ci si prende a botte dovunque, senza rispetto per niente e nessuno, senza più la preoccupazione di fare del male o delle conseguenze. E la cosa che fa più paura è che nessuno di questi ragazzi indossa la mascherina, segno che ormai la movida cammina a briglie sciolte.

Ma la pandemia non è superata, serve anzi ancora più attenzione in questa fase di ripresa per non vanificare gli sforzi fatti e ritornare al punto di partenza. Chiediamo per questo controlli speciali nel weekend nei luoghi della movida”, ha detto Borrelli.