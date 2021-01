Maxi rissa in strada: denunciati in nove

I Carabinieri di Quarto hanno denunciato 9 persone a seguito di una rissa. In particolare, 7 di queste sono accusate di rissa, mentre altre 2 sono accusate di omissione di soccorso. I fatti sono accaduti lo scorso settembre in via Campana. Le immagini di videosorveglianza hanno filmato due gruppi di ragazzi che si sono scontrati, dando vita alla rissa.

Fondamentali anche le testimonianze di alcuni presenti che hanno permesso agli uomini dell'Arma di identificare i giovani e segnalarli all'autorità giudiziaria. I giovani sono tutti maggiorenni, con un'età compresa tra i 18 e i 22 anni, ed otto di essi sono già noti alle forze dell'ordine.