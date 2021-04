Maxi rissa tra giovani, traffico paralizzato - VIDEO

Maxi rissa tra gruppi di ragazzi oggi pomeriggio nel rione Materdei. I giovani, come si vede nel video diffuso da "Napoli ai giovani", si sono affrontati a pugni e calci. Inderdetta per diverso tempo tempo piazza Scipione Ammirato, con i cittadini rimasti inorriditi dinanzi a tanta violenza.

"Questo è quello che accadeva oggi nel tardo pomeriggio presso la piazza Scipione Ammirato di Materdei. Davanti agli occhi increduli dei molti passanti (tra cui donne e bambini) si è creata in piena zona rossa un grande assembramento che ha dato vita a una rissa tra i ragazzi. Le immagini parlano da sole, violenza gratuita senza controllo , scene del genere non fanno altro che farci riflettere su quanto il problema del recupero sociale dei giovani e la loro inclusione sia fondamentale", commentano sulla pagina dell'associazione

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

"Siamo stanchi di vedere nostri coetanei senza opportunità trascorrere le giornate in strada, con soltanto esempi sbagliati attorno ad essi (motivo per cui si verificano situazioni del genere che portano questi giovani a commettere a volte errori enormi). Sono anni che ci battiamo per questo, specialmente in questa Piazza , dove stiamo portando avanti anche una raccolta firme per l'installazione dei paletti di recinzione che limiterebbero la frequenza delle scorribande di motorini (per firmarla andare nel post fissato in alto sulla pagina).

La nostra amministrazione, intanto,continua a rimanere inerme davanti a tutto ciò , eludendo il problema o ritenendolo di secondo piano. È arrivato il momento di dire basta e di agire concretamente supportando chi, come noi, si impegna e lotta quotidianamente per migliorare la nostra città. Vogliamo i fatti".

Allegati