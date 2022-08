Maxi rissa tra romani e napoletani con spranghe di ferro e bastoni: tre feriti

Alle prime ore di questa mattina nei pressi di una nota discoteca di Baia Verde a Gallipoli, in provincia di Lecce, un gruppo di giovani romani, tra cui un minorenne, sono stati portati in commissariato per accertamenti, si sarebbero scontrati con un gruppo di giovani campani, armati di bastoni e spranghe di ferro.

Al momento, nel gruppo dei romani, ci sono tre feriti. Sono in corso le attività investigative da parte degli agenti del Commissariato per risalire al gruppo dei campani e per ulteriori dettagli sulla vicenda.