Rissa a colpi di bottiglia: panico a due passi dalla galleria commerciale

Ieri pomeriggio alcuni agenti della Polizia di Stato nel transitare nei pressi della galleria commerciale di piazza Garibaldi, hanno notato un uomo rincorrere un’altra persona.

I poliziotti, dopo aver identificato i due per un 23enne ed un 28enne marocchini e irregolari sul territorio nazionale, hanno accertato che, poco prima, in seguito ad una lite per futili motivi, uno dei due aveva aggredito l’altro con una bottiglia.

Il 23enne è stato denunciato per lesioni aggravate ed altresì denunciato, insieme al 28enne, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.