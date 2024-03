Rissa sull'isola di Ischia, i carabinieri denunciano 4 persone

A Forio i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per rissa e lesioni personali 4 persone di età compresa tra i 23 e i 43 anni.



Le indagini dei militari, effettuate tramite l’acquisizione dei referti medici e le analisi dei sistemi di video sorveglianza, hanno permesso di raccogliere diversi indizi nei confronti dei 4 che avrebbero participato ad una rissa la notte dello scorso 23 ottobre in via Monsignor Schioppa. I 4 riportarono prognosi tra i 5 e i 30 giorni.

Dalle indagini dei carabinieri sembrerebbe che la rissa sia nata per motivi di viabilità e, oltre a calci e pugni, sarebbe stata utilizzata anche una chiave metallica a croce modello girobacchino.

I 4 indagati sono stati anche proposti per l’applicazione del provvedimento del divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di intrattenimento