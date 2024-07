Apprezzamento a una turista, il fidanzato reagisce: scatta la rissa

A Forio i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per rissa, danneggiamento e lesioni personali cinque persone di età compresa tra i 23 e i 60 anni. I cinque sono gravemente indagati di aver partecipato ad una rissa avvenuta la notte dello scorso 21 giugno a Forio, in via Marina, nei pressi di un bar. Da accertamenti pare che la lite, poi degenerata in rissa, sia avvenuta perché uno dei protagonisti della vicenda avrebbe importunato una turista alla presenza del fidanzato di quest’ultima.

L’attività di indagine effettuata dai carabinieri intervenuti durante la rissa su segnalazione del 112 è avvenuta attraverso le analisi dei sistemi di videosorveglianza e l’acquisizione dei referti medici che hanno permesso l’identificazione degli odierni indagati. Il bar di via Marina sarà proposto dai carabinieri per la chiusura temporanea. Gli indagati, invece, saranno proposti per il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di intrattenimento e spettacolo e – per i non residenti sull’isola - per il foglio di via obbligatorio.