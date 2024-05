Movida violenta, giovane ferito nel centro storico da extracomunitari

Un giovane,residente a Pianura, è rimasto ferito con armi da punta e da taglio in seguito a un diverbio con alcuni cittadini extracomunitari in via Mezzocannone, in una delle zone maggiormente frequentate dalla movida del centro storico.

Giunto all'altezza di piazzetta Monticelli tra i Banchi Nuovi e via Santa Maria la Nova è stato raggiunto da diverse gazzelle dei carabinieri, nel frattempo avvertite del ferimento dai presenti e da un'ambulanza del 118 che ha soccorso il giovane.

Gli aggressori si sono invece dileguati facendo perdere le proprie tracce.

"Alcol venduto a prezzi stracciati per tutta la notte"

Si tratta dell'ennesimo episodio di movida violenta che si verifica nel centro cittadino. Sconcertati residenti e gestori dei locali della zona. "Capita spesso che ragazzini che non sanno reggere l'alcol perdano il controllo nel weekend. Queste strade sono frequentate soprattutto da minorenni e trovo assurdo che vengano loro somministrati drink alcolici. Purtroppo pullulano market aperti anche per tutta la notte, contrariamente a quanto fissato dalle normative comunali. Oltre che concorrenza sleale, visti anche i prezzi che praticano, ciò rappresenta un rischio per i giovanissimi che per pochi euro trovano lo sballo facile", denuncia Gaetano Siciliano, titolare del locale Vai mo' drink di piazzetta Monticelli.