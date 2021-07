Scoppia la rissa nel quartiere: due accoltellati

Oggi pomeriggio a Soccavo i Carabinieri della stazione Napoli Traiano e quelli del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno denunciato a piede libero per rissa un 32enne, un 36enne e un 19enne. Sono della zona e già noti alle forze dell’ordine.

I 3 erano – verso le 13.00 - in via Nerva ed hanno cominciato a litigare per futili motivi per poi darsele di santa ragione. A un certo punto il 19enne estrae un coltello colpendo al volto il 32enne e alla nuca il 36enne.

I 2 accoltellati sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 presso l’ospedale cardarelli e ne avranno per 10 giorni. Le immediate indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire rapidamente la vicenda e tutti i protagonisti della rissa sono stati denunciati.