Rissa a ora di cena: lo scontro tra due famiglie

Rissa a ora di cena. Protagonisti due nuclei familiari di Casavatore. Marito, moglie e papà di lei in un'automobile hanno incrociato un'altra vettura al cui interno erano seduti marito, moglie e fratello di lui.

Non è ben chiaro come sia cominciato il tutto. Le due automobili percorrevano via sottotenente Esposito in direzioni opposte. Un commento, un parola fuori posto e in pochi secondisi è passati alle offese. Dalle parole alle mani il passo è stato breve con la scena, condita da urla e schiamazzi, vista da tutto il vicinato.

Qualcuno ha chiamato i carabinieri che dopo pco sono giunti sul posto. Le sei persone sono state denunciate a piede libero per rissa. I quattro coniugi hanno riportato anche qualche segno di colluttazione, come dimostrano le prognosi, dai tre ai trenta giorni di prognosi