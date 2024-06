Rissa tra extracomunitari a colpi di sedie, Borrelli: "Ormai è zona di guerra"|VIDEO

Forti tensioni a Porta Capuana domenica 16 giugno. Come documentato da alcuni residenti che si sono rivolti al deputato dell’alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, la Polizia è dovuta intervenire per una rissa tra cittadini extracomunitari a colpi di sedie.

“La situazione è da tempo fuori controllo in questa zona dove violenza, degrado ed illegalità hanno preso il sopravvento. Chiediamo al Questore e al Prefetto di istituire un tavolo per la sicurezza ed intervenire in maniera dura ed efficace prima che l’anarchia porti alla guerra totale”, ha dichiarato il deputato.