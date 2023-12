Maxi rissa in strada la sera della Vigilia: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Natale di terrore ad Ercolano dove in 20 hanno dato vita ad una rissa e circondano l’auto dei Carabinieri. In via IV Novembre, la notte della Vigilia è avvenuta una violenta rissa in strada. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta ma oltre 20 persone hanno circondato la loro auto.

Un uomo, come riporta il deputato Francesco Emilio Borrelli, ha raccontato di un folto gruppo di ragazzi coinvolti in una violenta colluttazione. Due giovani erano appena fuggiti a bordo di una Fiat Panda nera. I militari hanno individuato l’auto in pochi minuti: alla guida c'erano un 22enne, nella vettura anche un 25enne e due giovani ragazze.

Carabinieri accerchiati

Durante il controllo in strada, circa 25 persone hanno circondato la pattuglia e l’auto dei giovani, probabilmente vero obiettivo del gruppo. I due carabinieri, divisi dall'urgenza di evitare il linciaggio agli occupanti della Panda e di essere a loro volta colpiti, hanno mantenuto la calma e arginato la folla. I rinforzi sono arrivati poco dopo e i due giovani sono stati portati in caserma.

"Violenza è all'ordine del giorno"

Le persone che avevano accerchiato i carabinieri sono scappate ma i militari sono al lavoro per la loro identificazione. Borrelli, che ha anche condiviso le immagini di quei momenti di tensione, ha commentato: “Addirittura hanno aggredito le forze dell’ordine. Ci auguriamo che tutti i protagonisti di questa squallida vicenda vengano identificati, denunciati e condannati. Il problema, però, non è solo, ovviamente, il singolo episodio ma la piega che sta prendendo la nostra società. La violenza è all’ordine del giorno e questo perché fino ad oggi si è tollerato troppo. È tempo di invertire la rotta.”