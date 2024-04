Maxi rissa nel traffico: identificato il branco che ha pestato il poliziotto - VIDEO

Le forze dell'ordine sarebbero riuscite ad identificare i protagonisti della maxi rissa scoppiata domenica scorsa sulla statale "Domiziana". Il gruppo, come mostrano anche alcune immagini diventate virali sui social, avrebbero brutalmente aggredito un agente di polizia locale fuori servizio che era intervenuto per placare gli animi dopo una lite per motivi di viabilità.

Dalle stesse immagini gli investigatori sono risalitio alle targhe e, quindi, ai presunti protagonisti della vicenda tutti residenti tra Giugliano e Villaricca. Il gruppo avrebbe aggredito il poliziotto dopo che lo stesso li avrebbe richiamati per una violazione del codice della strada. La furia del gruppo subito si è scatenata e inutili sono stati i tentativi del vigile di difendersi che è stato lasciato a terra privo di sensi. Dopo l'aggressione il gruppo aveva fatto perdere le proprie tracce.