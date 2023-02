Sguardo di troppo in discoteca, 26enne napoletano pestato da otto ragazzi

Un presunto“sguardo di troppo” in discoteca è sfociato in un vero e proprio pestaggio a Ischia. La vittima, un 26enne napoletano, è stata accerchiata, insultata e pestata all’interno del locale lo scorso settembre. 30 i giorni di prognosi per lesioni e fratture alle costole e al naso.

Gli otto aggressori (tutti tra i 20 e i 24 anni) sono stati identificati dai carabinieri della stazione di Ischia grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti. Tre erano incensurati.

Sono stati tutti proposti per l’applicazione del provvedimento di divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di intrattenimento.