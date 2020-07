Lite in strada al Corso Meridionale: due persone si colpiscono con cocci di bottiglia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio nella serata di martedì, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Meridionale per una lite in strada.

I poliziotti hanno visto due persone che si stavano colpendo con alcuni cocci di bottiglia e che, alla loro vista, si sono date alla fuga. Dopo un inseguimento, però, sono state raggiunte e bloccate ed è stato accertato che, poco prima, uno dei due aveva sottratto il cellulare all’altro.

Un 34enne di nazionalità marocchina con precedenti di polizia, e un 27enne di nazionalità algerina, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati pertanto denunciati per lesioni aggravate e per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Inoltre il 34enne è stato anche denunciato per furto.