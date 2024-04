Rissa davanti alla cornetteria: due feriti e locale chiuso

Il questore di Napoli, su proposta del commissariato San Giovanni-Barra, ha disposto la sospensione per 3 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un locale di San Giovanni. In particolare, lo scorso 6 gennaio, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, erano intervenuti a seguito di una segnalazione per rissa, scaturita da futili motivi, iniziata all’interno della cornetteria e poi proseguita e degenerata all’esterno della stessa.

Dopo la lite due giovani erano stati soccorsi presso l’Ospedale Villa Betania, in quanto, uno ferito ad una gamba da un oggetto contundente e l’altro per aver riportato la frattura di un dito della mano. Il provvedimento, notificato stamattina, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.