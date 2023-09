Maxi rissa al concerto di Mimmo Dany: 20enne ferito a coltellate

Grave episodio accaduto ieri sera al concerto di Mimmo Dany a Montoro. Secondo quanto riporta AvellinoToday, una banale disputa ha scatenato una violenta rissa che ha causato il ferimento di diverse persone. Purtroppo, la gravità delle lesioni è stata aggravata dalla presenza di coltelli utilizzati nel conflitto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri della stazione locale, i quali hanno iniziato le indagini e recuperato prove per fare luce sulla situazione. Le vittime dei ferimenti sono state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche. Le indagini sono ancora in corso.