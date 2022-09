Lite finisce nel sangue nei Quartieri Spagnoli: due ragazzine si prendono a coltellate

Due ragazzine si sarebbero prese a coltellate per motivi di gelosia in pieno centro. Per entrambe si è reso necessario il ricovero al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini, intorno alle 2:30 della scorsa notte. A presentarsi per prima nel presidio ospedaliero della Pignasecca la 18enne con i segni di ferite da arma da taglio sul suo corpo. Dopo un po' è arrivata la 19enne con le medesime ferite.

La violenza si sarebbe consumata tra le stradine dei Quartieri Spagnoli. Le armi da taglio non hanno colpito organi vitali, ma una delle due contendenti ha riportato una ferita che ha richiesto 55 punti di sutura dalla clavicola al polso sinistro.