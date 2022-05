Rissa in Circumvesuviana, turisti terrorizzati: "Chiamate la Polizia" - VIDEO

Sui social sta circolando il video di una maxi rissa scoppiata su un treno della Circumvesuviana. Il fatto sarebbe avvenuto domenica pomeriggio su un treno della tratta Napoli-Sorrento. Un convoglio, quindi, carico di penmdolari, ma anche di turisti. Ed è stato propria una turista turista toscana a filmare tutto e a segnalare l'episodio ala pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti".

Nel video, diventato virale in poche ore, si sentono urla e insulti che proverrebbero da un gruppo di ragazzi e un uomom che, non si sa per quale motivo, hanno iniziato a litigare. Come detto, grande spavento per i turisti: nel video viene anche ripresa una donna che, davanti a quella scena di follia, chiede di chiamare la polizia.