Rissa nei pressi di un bar: i carabinieri denunciano quattro giovani

A Cimitile i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per rissa, lesioni e porto abusivo di armi quattro ragazzi. Tre di questi hanno 19 anni mentre il quarto è 23enne. Sono tutti incensurati e del posto.



I fatti sono avvenuti lo scorso 8 mattina nei pressi di un bar, ma il cerchio si è chiuso quando il 23enne si è presentato in caserma accompagnato dal suo legale di fiducia, dove ha anche consegnato un coltello verosimilmente utilizzato durante la rissa.

Per cause ancora in corso di accertamento tra i quattro si sarebbe accesa una rissa e dalle prime verifiche pare che i tre coetanei abbiano aggredito il più grande che avrebbe utilizzato un coltello. Ai quattro, medicati presso l’ospedale di Nola, sono state riscontrate lesioni guaribili tra i 3 e i 10 giorni.

Non erano presenti sistemi di video sorveglianza e i carabinieri hanno ascoltato i protagonisti della vicenda e qualche testimone presente nel momento in cui si sono verificati i fatti, per riscostruire l’intera dinamica dell’evento che non è ancora chiara ne tantomeno è chiaro il ruolo dei quattro ragazzi nella partecipazione alla rissa. L’arma utilizzata è stata sequestrata.