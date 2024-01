Diciassettenne accoltellato a Secondigliano: tre persone denunciate

La segnalazione del ferimento di un giovane ha fatto accorrere nel pomeriggio di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico in Strada Comunale dei Cavoni. Qui gli agenti hanno trovato il personale del 118 che stava soccorrendo un ragazzo, che presentava una ferita da arma da taglio ad un fianco. Il ferito, 17 anni, napoletano, si trova ora ricoverato, in condizioni stabili, non in pericolo di vita, all'ospedale Cardarelli.

Mazze e coltello

Le indagini degli agenti del Commissariato Secondigliano hanno consentito di accertare che il ferito e altri due ragazzi, uno di 17 e l'altro di 18 anni, avevano litigato per futili motivi: rinvenute e sequestrate due mazze da baseball ed un coltello a farfalla della lunghezza di 15 cm.

I tre ragazzi sono stati tutti denunciati per rissa e lesioni personali aggravate. Per due di loro è scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi e porto di armi o oggetti atti ad offendere.