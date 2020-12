Maxi rissa a colpi di casco tra giovani: torna l'incubo movida

Botte da orbi tra un gruppo di ragazzi a Castellammare di Stabia, all'altezza della Cassa Armonica. Due diversi gruppi si sono resi protagonisti di una rissa con calci, pugni e colpi di casco.

Torna dunque la violenza nelle strade della movida di Castellammare dopo il grave episodio nel quale rimase gravemente ferito un poliziotto in borghese in estate dopo una aggressione messa in atto da alcuni giovanissimi.