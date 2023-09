Carcere minorile di Nisida, il sindacato: "Rissa tra detenuti durante la trasmissione televisiva di una partita"

"Sabato sera, verso le 21, presso l’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, si è registrata una rissa tra detenuti durante la trasmissione televisiva di una partita di calcio in una sala adibita alle attività ludico-trattamentali. Apprezzabile l’intervento tempestivo della Polizia Penitenziaria che, inevitabilmente, ha arginato possibili alterazioni". A raccontare l'accaduto in una nota è Giuseppe Merola, dirigente nazionale della Federazione Sindacati Autonomi CNPP.

"Il personale di Polizia Penitenziaria di Nisida dimostra, ogni giorno, incondizionate doti professionali e senso del dovere, ma servono tutele e la necessità di espletare la propria attività in condizioni più ottimali", afferma Giuseppe Di Carlo, segretario generale FSA CNPP.