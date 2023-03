Rissa su un campo di calcio a Napoli (VIDEO)

Una rissa tremenda ha visto protagonisti i calciatori delle due squadre di prima categoria, Sangiovannese e Boys Melito. La gara del girone E si è disputata allo stadio Caduti di Brema di Barra, a Napoli. Le immagini dello scontro sono state inviate al deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. "Servono soluzioni per arginare la violenza nei campi di periferia. Lo sport deve essere sano e pulito anche per dare esempio ai giovanissimi. Purtroppo - ha commentato sui suoi social Borrelli, che ha diffuso anche le immagini degli scontri in campo - il calcio si trasforma molto spesso in violenza e il fenomeno è molto accentuato soprattutto nei campi di periferia e nelle categorie dilettantistiche dove le rivalità sono molto accese e non ci sono certo i controlli e le predisposizioni di sicurezza previste per la Serie A".

"Delle soluzioni - conclude il deputato - vanno trovate per disincentivare e arginare la violenza nel calcio. Sia per ragioni di sicurezza pubblica che d'immagine. I giovani e giovanissimi che vogliono avvicinarsi allo sport non possono avere davanti agli occhi questi esempi. C'è bisogno di uno sport sano e pulito".

IL VIDEO