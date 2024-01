Apprezzamenti hot ad una minorenne nel bar, sequestrato due ore dai suoi aguzzini

Cinque indagati a Ischia, per due è stata disposta la custodia cautelare in carcere in quanto ritenuti gravemente indiziati dei reati di violenza privata e sequestro di persona, aggravati dal metodo mafioso; per gli altri tre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla PG perché gravemente indiziati del reato di lesioni, aggravate dal metodo mafioso.

Minacce e sequestro

L’attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata il 24.7.2022 da un dipendente di un bar sito sull’isola di Ischia, violentemente aggredito in quanto avrebbe espresso apprezzamenti nei confronti di una minore nipote di uno degli indagati. La vittima ha denunciato, altresì, di aver ricevuto anche minacce (il giorno successivo all’aggressione) con le quali le è stato espressamente intimato di lasciare l’isola e non farvi più ritorno. Ancora, in seguito, la persona offesa ha denunciato ulteriore episodio avvenuto nell’ottobre del 2022, allorquando due degli indagati si sono recati presso la sua abitazione e, dopo esservi entrati con violenza e minaccia, l’hanno costretto a rimanere per circa due ore in balia dei suoi aguzzini, continuando a minacciarla affinché ritrattasse le precedenti denunce. Le successive attività d’indagine, consistite nell’escussione dei testimoni e nell’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi ove sono avvenuti gli episodi delittuosi, hanno consentito di confermare quanto denunciato dalla vittima e di identificare gli odierni indagati. Per tutti i reati è stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso in quanto i fatti delittuosi sono stati commessi con le modalità tipicamente utilizzate da una consorteria mafiosa.