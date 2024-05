Intubato uno dei 15enni feriti nella rissa, la zia: "Non si può rischiare la vita per niente"

La rissa di ieri sera all'Arenile di Bagnoli, durante una serata in cui erano presenti molti minorenni, è scoppiata per futili motivi. Secondo quanto trapela a scatenare l'ira del 17enne forse le scarpe pestate per errore da uno dei due 15enni, feriti dall'aggressore con delle coltellate. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di salute di uno dei due giovanissimi visto che i fendenti avrebbero raggiunto il fegato del 15enne, attualmente intubato, ma non in pericolo di vita. La zia della vittima ha diffuso un video sui social in cui racconta che il congiunto ha dovuto subire un intervento d’urgenza. “Se non sono in grado di garantire la sicurezza devono essere chiusi. I nostri ragazzi non possono rischiare la vita per nulla”, le sue parole.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli si è recato sul luogo immediatamente dopo le violenze per un sopralluogo chiamato da molti genitori e ragazzi impauriti. Una volta sul posto ha parlato con i giovani presenti che chiedono più sicurezza e l’installazione dei metal detector. "Sono pienamente d’accordo con la zia del giovane ferito, a cui va tutta la mia solidarietà. Si installino i metal detector per scongiurare l’ingresso delle armi nelle discoteche, si dia ascolto all’appello dei ragazzi. Chiedo a Prefetto e Questore un’attenzione particolare per questi fenomeni che, purtroppo, stanno aumentando in maniera esponenziale. Bisogna agire severamente, senza concedere attenuanti, contro chi si rende protagonista di simili violenze e contro chi specula sulla pelle dei nostri ragazzi"

Tentato omicidio

Gli agenti del Commissariato Bagnoli hanno accertato che la lite è scoppiata all’interno di un locale del lungomare di Bagnoli, dove si stava svolgendo una manifestazione musicale. Grazie alla loro capacità di osservazione, i poliziotti hanno individuato un terzo ragazzo che presentava ferite da taglio alle mani. Il ragazzo, 17 anni, è stato accompagnato in Commissariato per essere ascoltato dal magistrato.

Poco lontano dal locale, vicino ad una staccionata, gli agenti hanno rinvenuto un coltello sporco di sangue. Dopo ore di interrogatorio, il ragazzo accompagnato in Commissariato è stato arrestato per tentato omicidio.