Rissa in aliscafo: indagati anche Sal Da Vinci e Fatima Trotta

Risultano indagati anche Sal Da Vinci e Fatima Trotta per la rissa avvenuta su un aliscafo Procida-Napoli nel settembre 2020. La Procura di Napoli ha notificato oggi, a tutti i protagonisti della vicenda, un avviso di conclusione di indagini contestando - a vario titolo - i reati di rissa aggravata dai futili motivi e di interruzione di pubblico servizio.

Il sostituto procuratore Luciano D'Angelo contesta - a Sal Da Vinci, alla moglie, al figlio e a Fatima Trotta - anche il reato di lesioni personali in concorso ai danni del 58enne netturbino dell'isola che subì un trauma facciale. Alcune ferite sono state riportate anche dagli altri protagonisti. Ed è per questo che il sostituto procuratore contesta allo stesso netturbino il reato di lesioni.

Infine, per il cvantante e la showgirl è ipotizzato il reato di violenza privata per aver minacciato il 58enne. Dopo il parapiglia, scatenatosi per un bagaglio appoggiato su un vassoio di dolci, il comandante dell'aliscafo chiese l'intervento dei carabinieri. Sia il cantante che il 58enne, successivamente, hanno reso pubblica la propria versione dei fatti attraverso i social.